Dit vinden jullie van de terugkeer van de basisbeurs en andere wijzigingen

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de terugkeer van de basisbeurs en andere veranderingen voor studenten.

Gebruiker Nelis_11 zegt:

"Dat de basisbeurs terug komt vind ik positief. Om me heen merk ik dat veel studenten stress krijgen door de opgebouwde studieschuld, wat ten koste gaat van zowel de studie als mentale gezondheid. Sommigen proberen de studieschuld te beperken door heel veel te werken maar ook dat heeft negatieve gevolgen op de studie en mentale gezondheid."

"Wat ik echter niet kan plaatsen, is het feit dat ik als nog studerend onderdeel van de "pech-generatie" geen recht ga hebben op de basisbeurs. Volgens de overheid heb ik al vier jaar geprofiteerd van een prestatiebeurs, wat afgelopen jaren enkel een studentenOV was. Hierdoor zal ik dus komende jaren moeten blijven lenen en heb ik geen recht op de basisbeurs. Ik gun het de volgende generatie heel erg om te studeren zonder alle zorgen die mijn lichting heeft gehad, maar hoop toch op zowel een hogere conpensatie voor de "pech-generatie" en met name de invoering van de basisbeurs voor iedereen!"

Gebruiker Over_Morgen_ zegt:

"Het is een tegemoetkoming voor de studententijd waarin niet full time gewerkt kan worden. Het is volkomen normaal dat dit niet alle kosten dekt. Dit zorgt er ook voor dat jongeren leren dat geld niet onbeperkt aan komt waaien maar dat je hier ook voor moet werken. Belachelijk dat er nu weer gezegd wordt dat het te weinig is."

Gebruiker Anie zegt:

"Het nieuwe leenstelsel blijft dus een systeem waarbij de hoogte van de basisbeurs afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Als je ouders in de bijstand zitten dan heb je als student geluk , verdienen je ouders te veel dan moet je maar afwachten of je ouders genoeg geld over hebben om geld bij te dragen."

"Als ik naar mijn eigen financiële situatie kijk dan moet ik concluderen dat ik niet in staat ben om mijn drie kinderen maandelijks het zelfde bedtag te geven dat de overheid zou uitkeren als ik het minimumloon had gehad."

Gebruiker Avelie zegt:

"Dit was altijd al zo. Ik ben midden dertig en toen mijn generatie studeerde was er nog een basisbeurs. Toch haalde je het daarmee natuurlijk lang niet, zeker niet als je op kamers woonde."



"Van mijn vrienden leefde iedereen van de basisbeurs (330 euro) + toelage ouders (zo rond de 300 euro) en een bijbaan (zo rond de 500 euro)."



"Vaak was het dan alsnog nodig om een paar honderd euro per maand te lenen om rond te komen, aangezien een kamer alleen al rond de 400-500 euro kostte. Tel daar collegegeld, dure boeken, eten, kleding, telefoon, apparaten, belastingen en verzekeringen bij op en je komt al snel op een bedrag van 1400-1500 euro dat je toch echt wel nodig hebt om een beetje te kunnen leven als student."



"Vakanties betaalde ik door in de zomermaanden fulltime te gaan werken."



"De basisbeurs moest je trouwens volledig terugbetalen als je je papiertje niet binnen de gestelde tijd haalde, dus ook dit was geen gift, er moest een prestatie tegenover staan."

