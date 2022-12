Hoe groot is de kans dat je een grote prijs in een loterij wint?

In de oudejaarstrekking van de Staatsloterij valt 30 miljoen euro te verdienen. En de Postcodeloterij verdeelt op 1 januari maar liefst 58,9 miljoen euro over de winnende straat of wijk. Grote kans dat je nadenkt over meespelen of niet. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je maandag af hoe groot de kans is dat je een grote prijs in een loterij wint. Zo zit dat.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Zo vertelde Adriaan Soetevent, hoogleraar Micro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, eerder aan NU.nl. "Voor sommige loterijen (altijd prijs) is de winkans 1, maar ik zou dat nauwelijks winnen noemen. Daarnaast ligt de winkans vaak niet vast maar hangt ze af van het aantal mensen dat meespeelt." Zie ook We dromen graag over de jackpot: 'Boven alles willen we winnen' Toch zijn er ook winnaars. En wie een hoofdprijs wegsleept, is voorgoed uit de geldzorgen. Maar willen we nog wel een loterijgokje wagen nu inflatie en crises ons leven flink duurder maken? "De Staatsloterij heeft geen last van een afnemende omzet", bevestigde Thomas van Vessem, woordvoerder en prijsbegeleider bij de Staatsloterij eerder aan NU.nl. Ook bij de Postcode Loterij blijft de omzet op peil, zei Femke de Veer, hoofd Communicatie van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. 'Stoppen is altijd beter als je krap bij kas zit' Kun je beter stoppen als je krap bij kas zit? Mensen op de loterij laten besparen, is niet zo eenvoudig volgens budgetcoach Rita van Schijndel. "Wat als je iemand adviseert te stoppen, maar daarna valt de hoofdprijs in zijn straat? Dat heeft een collega van mij meegemaakt." Toch vindt Van Schijndel stoppen altijd beter als je te krap zit. "Het kost bijna gegarandeerd meer dan je wint." De hoop op een prijs is voor een deel van de mensen te sterk, weet Van Schijndel. "Ik merk regelmatig dat cliënten die geen geld meer hebben voor een loterij-abonnement, vaker krasloten kopen als ze wat overhouden. Als een soort laatste strohalm hopen ze op een prijs waardoor ze volgende maand meer te besteden hebben." Doe dat niet, tipt Van Schijndel. "De kans dat je wint, is zó klein. Je kunt je inleg beter maandelijks op een spaarrekening zetten. Dan weet je zeker dat je wat overhoudt." Zie ook Dilemma: meespelen in de loterij of niet? Heb je dit artikel gevonden via Net Binnen? Je kunt stukken als deze elke dag via het knopje NUjij onderin je app vinden!

