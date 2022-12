Dit zeggen jullie over seksueel misbruik binnen families en gezinnen

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het probleem dat The Voice dit jaar afleidde van seksueel misbruik binnen families en gezinnen.

Gebruiker MJ_Hendrickx zegt:

"Onze dochter werd ook misbruikt door een familielid. Jaren heeft ze er over gezwegen totdat de problemen die ze er door kreeg (PTSS, anorexia) niet meer te verbergen waren. Ze heeft uiteindelijk aangifte gedaan …. Maar ja… geen getuigen, dus een 1 tegen 1 verhaal. Zij heeft, na jaren knokken en therapie een einde aan haar leven gemaakt. Hij staat gelukkig in de politie systemen dus bij een evt volgende keer "helpt" de aangifte van onze dochter wel…we krijgen haar er helaas niet mee terug."

Gebruiker Awr zegt:

"Goed dat dit zo duidelijk wordt neergezet! Ik ken heel wat daders (uit de aard van mijn werk) en kan bevestigen dat het maar al te vaak heel aardige mensen zijn. Mensen met goede banen. Mensen ook die soms zichzelf kwijt zijn en wellicht daarom dingen doen die ze achteraf niet kunnen begrijpen."

"Ik heb leren inzien dat we allemaal in staat zijn tot dingen die we ons vooraf niet eens kúnnen voorstellen en dat iedereen die zegt iets 'nooit te zullen doen' zichzelf niet kent. Het maakt me regelmatig verdrietig en bang als ik zie waartoe een mens in staat is en hoe snel bepaalde situaties verschrikkelijk uit de hand kunnen lopen."

"Ik heb ervan geleerd dat ik mijn eigen handelen altijd scherp in de gaten hou. Want als een ander verschrikkelijke dingen kan doen; wat maakt dan dat ik zou moeten geloven dat ík zoiets niet zou kunnen? Ook al kan ik het nu niet geloven van mezelf? Ik denk iig niet dat er veel is wat de politiek eraan kan doen. Daarvoor is 'dé oorzaak' te diffuus, denk ik."

Gebruiker PH1984 zegt:

"Helaas is dit vaak de realiteit. Zo heb ik ook een tante die misbruikt is door een familielid. Toen ze daarmee naar buiten kwam is de familie uit elkaar gevallen. Een groot deel wil het tot op de dag van vandaag nog steeds niet geloven en geven het slachtoffer de schuld dat ze het 'verzonnen' zou hebben. Dat maakt het alleen nog maar heftiger voor het slachtoffer."



Gebruiker Catharina_M zegt:

"Ik kan wel zeggen dat ik het met deze dame eens ben. Hoe jonger iemand is als het misbruik begint hoe groter de tragedie. Hoeveel kleiner het gevoel van veiligheid, en zoveel angsten die zich van iemand meester maken. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd waarop je dingen kunt relativeren, maar angst knaagt, en maakt zoveel kapot. Je mist er zoveel dingen door, en het is moeilijk om daaruit te stappen."

"Maar, ik wens iedereen toe om uiteindelijk zijn of haar weg naar het licht te vinden. Liefde te kunnen voelen, en te genieten van het leven. Hopelijk leven we ooit in een mooiere wereld, waar deze vreselijke dingen minder voorkomen en eerder worden gesignaleerd."

"Ik wens slachtoffers veel kracht, sterkte en liefde toe."

