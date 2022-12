Is de kerstman bedacht door Coca-Cola?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je vandaag af of de kerstman bedacht is door Coca-Cola. Zo zit dat.

In de jaren twintig begon Coca-Cola met het maken van advertenties, waarin de kerstman een rol speelt. Deze figuur was gemodelleerd naar de kerstman die door cartoonist Thomas Nast is getekend. Hij ontwierp de kerstman in de negentiende eeuw voor het blad Harper's Weekly. Hij beeldde de kerstman af als een kleine elfachtige. In die tijd had de kindervriend nog niet zo'n sympathieke uitstraling.

Coca-Cola geeft in 1931 een nieuwe kunstenaar de opdracht om 'Santa' te tekenen. Het bedrijf komt uit bij Haddon Sundblom. Zijn creatie was een warme, mollige en menselijke kerstman. Maar dit is niet de eerste keer dat een kerstman gekleed is in Coca-Cola-rood, getuige tekeningen van begin twintigste eeuw.

Haddon Sundblom en zijn creatie van de kerstman.

Coca-Cola blijft de kerstman, getekend door Sundblom, consequent inzetten in de najaarscampagnes. Dit helpt het merk de moeilijke wintertijd door, omdat frisdrank voordien vooral geassocieerd werd met de zomer. De goedlachse weldoener, die Coca-Cola drinkt en de frisdrank cadeau doet, wordt zo op het netvlies gebrand van de consument. Sundbloms creatie wordt zodoende de gestandaardiseerde kerstman.

Of de kerstman dus door Coca-Cola bedacht is? Er is eigenlijk niemand aan wie de creatie van de kerstman volledig kan worden toegeschreven. Het uiterlijk van de kerstman kent een lange evolutie. Voor de oorsprong moeten we terug naar de vierde eeuw. De kerstman als folkloristisch figuur is gebaseerd op Nicolaas van Myra. Dezelfde man als waar Sinterklaas naar gemodelleerd is.

