Dit vinden jullie van de vluchtelingen in Oss die samenleven

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de Oekraïense en andere vluchtelingen die per ongeluk samenkwamen in Oss. Nu inspireren ze andere gemeenten door prima samen te leven.

Gebruiker Anoniem78 zegt:

"Het is toch ongelooflijk dat het onderscheid door de wet is gemaakt. Iedereen is mens, of je nu uit Nederland, Oekraïne, Afrika of waar dan ook vandaan komt. De basis ongelijke behandeling wordt hier gelegd en sluimert door in de samenleving. De Oekraïners kunnen hun leven oppakken door structuur dat zij aan kunnen brengen, de andere vluchtelingen moeten maar doelloos hun tijd door zien te brengen. Dit voelt echt onrechtvaardig. Mensen vluchten niet voor niets! Stop met het maken van onderscheid. Gezamenlijke opvang is een goed begin. Het is toch té erg dat een deel buiten moest slapen terwijl er nog plek genoeg bleek te zijn bij de opvangcentra voor Oekraïners. Ik vind het echt erg om dat te moeten lezen."

Gebruiker Gertjan_Voskuilen zegt:

"Noem een echt goede reden op waarom vluchtelingen niet goed met elkaar om zouden kunnen gaan. Het zijn allemaal mensen die her en daar vandaan komen uit verschillende culturen met verschillende ideeën. Maar als je elkaar daarin respecteert en juist elkaar daarin helpt en ondersteunt kom je verder en leef je een heel stuk vreedzamer en gelukkiger dan dat er haat en jaloezie is. Als je goed bent voor een ander is de ander ook goed voor jou en is je leven vele malen fijner. Dat zou onze hele maatschappij eens moeten beseffen en dan ook doen."

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 zegt:

"In crisistijd komt het beste of slechtste in een mens boven. Dat Oekraïners en andere vluchtelingen het goed met elkaar kunnen vinden hoeft helemaal geen verassing te zijn. Zowel de vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld delen één gemeenschappelijke doel: Leven in vrede.



Het is bij sommigen een kwestie van instelling. En als ze dezelfde instelling en doel hebben kunnen de vluchtelingen ondanks verschillen in taal, religie, cultuur, mentaliteit, normen, regels en waarden toch prima voor een tijdje met elkaar samenleven."

