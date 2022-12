Wat is het effect van televisiekijken op kinderen?

Voornamelijk op jonge kinderen kunnen de effecten groot zijn. Elk uur dat een peuter kijkt naar gewelddadige kinderprogramma's, geeft een verdubbelde kans op aandachtsproblemen vijf jaar later. Zelfs door uitzendingen die niet zo gewelddadig lijken, zoals tekenfilms The Flintstones of Scooby Doo. Dit blijkt uit onderzoek van University of Washington, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.