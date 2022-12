Dit vinden jullie van ons interview met premier Mark Rutte

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over ons interview met Mark Rutte, die benoemt dat kinderen met Marokkaanse roots niet dezelfde kansen krijgen als kinderen uit Baarn.

Ezelsoor zegt:

"In de reacties lees ik allerlei berichten met: 'iedereen heeft gelijke kansen, maar niet iedereen grijpt ze.' Dit is echt precies de reden waarom er ongelijkheid en discriminatie is.



Nederlanders die in een ongelukkige wieg zijn geboren met financiële problemen. Buitenlanders die direct worden afgewezen van een stageplaats vanwege hun achtergrond. Te oud voor een beroep. Man-vrouwverhoudingen (wat bijzonder is aangezien vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn). Rijke kinderen die alles krijgen en zo goed als al een netwerk hebben. Zo kan ik nog wel even doorgaan.



Er zijn talloze cijfers, artikelen, boeken en programma's die dit onderbouwen. Kansongelijkheid is een probleem en wat Rutte er ook aan gaat doen, ik ben blij dat hij het erkent."

Bullcrap zegt:

"Maar het is ook heel bepalend wat je verder meekrijgt uit je sociale omgeving om dat met jouw goede onderwijs ook daadwerkelijk voor elkaar te boksen."



En daar slaat hij wel de spijker op z'n kop. Als sommige Nederlanders tijdens 'illegaal' religieus onderwijs te horen krijgen dat het normaal is dat mensen met bv een andere religie of seksuele voorkeur gediscrimineerd mogen worden of erger, dan is er nog heel wat te winnen.

Het is natuurlijk makkelijk scoren om in het debat te praten over discriminatie van bijvoorbeeld "Nederlanders met Marokkaanse roots", maar kijk eens naar de opvattingen die de bewuste personen in hun sociale omgeving meekrijgen. Misschien dat ze daarom minder geaccepteerd worden, omdat hun normen en waarden anderen bij voorbaat uitsluiten. Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten, en het is goed dat Rutte dat probeert te benoemen."



Noof_as zegt:

"Tuurlijk is er een verschil tussen een kind met een andere achtergrond, maar zie dit als extra motivatie om harder te werken dan een ander. De wereld is helaas oneerlijk en discriminatie is overal te vinden, dus maak er het beste van dat heb ik ook gedaan als 'Marokkaan'. Zet de haat om in liefde; daar heb je meer profijt van voor jezelf en je omgeving. Kom in gesprek en leer van elkaar op basis van overeenkomsten in plaats van verschillen. Fijne feestdagen!"

JamesBond007 zegt:

"Volgens mij heeft iedereen in Nederland in de basis gelijke kansen. Om iets te willen bereiken is motivatie, doorzettingsvermogen en stimulans van de ouders onontbeerlijk. Daar gaat het dus mis. Het begint vaak al met het niet afronden van een opleiding. Hierdoor worden je kansen op succes op de arbeidsmarkt een stuk kleiner. Daarnaast is een deel van deze groep erg statusgevoelig (dure kleding en auto's) en wil een deel snel veel geld verdienen. Hiermee is de kans groter om in de criminaliteit terecht te komen. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van mensen die het wel gelukt is, zoals de burgemeesters van Rotterdam en Arnhem. Maar het komt je niet zomaar aanwaaien. Als je echt wil, kun je veel bereiken in Nederland."

Ook je licht laten schijnen over dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.