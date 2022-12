Hoe krijg je gourmetlucht uit je huis?

In de winter lijkt dat misschien niet zo handig, maar volgens schoonmaakspecialist Suus Sengers is die frisse lucht tijdens het gourmetten best fijn. "Ondanks de winter wordt het vaak loeiheet tijdens het gourmetten. Zet hier en daar wat schaaltjes met azijn neer. Door de hitte verdampt de azijn en die damp neemt vieze luchtjes op."

En wat doe je als je die baklucht toch in huis hebt hangen? Sommige mensen warmen wasverzachter op in een pannetje. Volgens Walop is dat uit den boze. "Daardoor komen namelijk veel chemische stoffen vrij. Dat is ook heel slecht voor huisdieren. Zelf heb ik een diffuser (luchtverfrisser, red.) om de lucht te neutraliseren. Je kunt ook een beetje natuurazijn in gelijke delen met water koken in een pannetje, dat neutraliseert die geurtjes ook. En anders zet je gewoon bakjes met natuurazijn in je huis neer."