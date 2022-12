Dit vinden jullie ervan dat supermarkten open zijn op Kerst: 'Het is overdreven'

"Ik vraag me werkelijk af of de winkels open zijn omdat er nou zoveel behoefte is om op eerste of tweede kerstdag naar de supermarkt te gaan, of dat mensen naar de supermarkt gaan omdat ie nou eenmaal open is."



"Ik denk dat we doorgeslagen zijn met onze 24-uurs economie. Waardoor er steeds meer diensten gedraaid moeten worden, en waardoor je dus uiteindelijk ook je eigen personeelstekort maakt."



"Vroeger werkte ik als 16 jarig jochie in de supermarkt. Half 9 open, om 18.00 gesloten. Dan kon je mooi met 1 dienst de hele dag doen. Nu om 8.00 open, tot 20.00 uur of soms zelfs nog later. Dan heb je dus ineens 2 diensten nodig om je supermarkt een dag open te houden. En uiteindelijk kwamen ook vroeger mensen niet om van de honger, blijkbaar kon men toen wel gewoon plannen als het ging om boodschappen doen."