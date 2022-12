Verkleint extra vitamine C de kans op een verkoudheid?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je donderdag af of extra vitamine C de kans op een verkoudheid verkleint. Zo zit dat.

Vitamine C is volgens het Voedingscentrum belangrijk voor de opname van ijzer in het lichaam, de vorming van bindweefsel en het in stand houden van de weerstand. Deze vitamine krijgen we vooral binnen als we groenten, fruit en aardappelen eten. Is het zinvol om extra vitamine C te slikken?

Alleen baat in de topsport

Uit een grootschalige analyse van bestaand onderzoek bleek in 2013 dat extra vitamine C bij de meeste mensen de kans op een verkoudheid niet kleiner maakt. Alleen bij marathonlopers en anderen die langdurig heftige fysieke inspanning verrichtten, werd een gunstig effect van extra vitamine C aangetoond.

Daarnaast had langdurig extra vitamine C slikken een klein effect op hoelang een verkoudheid duurt. Je bent door langdurig vitamine C te slikken mogelijk een dag minder verkouden. Het heeft geen zin om veel vitamine C te slikken als je al verkouden bent: er is geen effect aangetoond.

Té is nooit goed

Het lijkt er dus niet op dat extra vitamine C slikken de kans op een verkoudheid verkleint. Sterker nog, als je te veel vitamine C binnenkrijgt, dan plas je de vitaminen gewoon uit.

Een teveel aan vitamine C kan ook leiden tot diarree en darmklachten. En een tekort kan op zijn beurt je weerstand verminderen. Zowel een ernstig tekort als een overschot zal bij een normaal voedingspatroon niet snel voorkomen.