Dit vinden jullie van het eindrapport over de Capitool-bestorming

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het eindrapport over de Capitool-bestorming. Hierin wordt geconcludeerd dat oud-president Donald Trump de "voornaamste aanstichter" is.

Gebruiker Crea_bea zegt:

"Het is geen heksenjacht zoals Trump beweerd maar een onderzoek naar strafbare feiten en die waren er, en de veroorzaker is nu ook bekend. Dit was een onderzoek zoals elke andere als er zoiets gebeurd en dat het onderzoek wijst naar een oud president, is al erg genoeg. Vraag blijft nu of zo iemand nog wel mee kan dingen naar een nieuw ambt als president met nog dezelfde denkbeelden en met dit soort aanklachten. Laten we hopen dat het recht zegeviert."

Gebruiker Marcelino1974 zegt:

""Na achttien maanden, interviews met meer dan duizend getuigen en de bestudering van meer dan één miljoen pagina's aan documenten is er een definitief eindrapport over de Capitool-bestorming. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is de "voornaamste aanstichter", is de conclusie."

"Je kan hiervan denken wat je wil, maar er zijn mensen gehoord van beide partijen. er zijn talloze hoorzittingen geweest en deze zaak moest waterdicht gemaakt worden, om überhaupt tot iets te komen wat een vervolging kan inhouden.

Er is gewoon niet over één nacht ijs gegaan. Hopelijk wordt hij nu ook snel vervolgd en kan de VS zich over bijna twee jaar op gaan maken voor weer "normale" presidentsverkiezingen, met "normale" kandidaten. Niet met populistische oproerkraaiers."

Gebruiker SA6300 zegt:

"Vervolging van Trump is het beste wat onze wereld op dit moment kan overkomen. Een duidelijk signaal dat er grenzen zijn binnen het al maar toenemende populisme. De politiek moet een stabiele factor vormen voor een land, wanneer je de grens overgaat wordt het een poppenkast en nog verder zelfs gevaarlijk. Mocht hij worden veroordeeld dan hoop ik dat ook anderen gewaarschuwd zijn en hun toon en handelen overdenken, voordat ze de politiek macht die ze hebben misbruiken voor vuile spelletjes en eigenbelang."

