Is ontsnappen uit de gevangenis strafbaar?

Woensdag werd bekend dat de 33-jarige August D., die is veroordeeld voor de Beuningse vergismoord, op de vlucht is geslagen nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je daarom af of het strafbaar is om te ontsnappen uit de gevangenis. Het antwoord op die vraag is: nee. Dat zit zo.