Kun je ziek worden van kou?

De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe. We kunnen nu zelfs spreken van een griepepidemie. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je woensdag af: kun je eigenlijk ziek worden van kou? In dit artikel leggen we het voor je uit.

Volgens huisarts Tamara de Weijer kan de kou niet de oorzaak zijn van ziekte. "Verkoudheid ontstaat door een virus. Dat virus komt zowel in de winter als in de zomer voor."

"Ook bij hoge temperaturen kun je een verkoudheidsvirus oplopen. Dat we in de winter vaker verkouden zijn, komt onder andere doordat we dan meer binnen zitten, dichter op elkaar leven en minder ventileren."

Maar heeft de kou dan geen enkel effect? "Indirect wel", zegt De Weijer. "Bij lage temperaturen wordt de lucht droger. Dat zorgt ervoor dat de weerstand van de slijmvliezen wat afneemt. Kou zorgt bovendien voor een minder goede doorbloeding. Ook dat zorgt voor een slechtere werking van de slijmvliezen."

"Die slijmvliezen fungeren als een barrière: ze hebben een filterfunctie en zorgen ervoor dat virussen worden tegengehouden. Bij een verminderde filterfunctie wordt de kans groter dat een virus binnendringt en zich in de cellen vermenigvuldigt. Daarmee groeit ook de kans dat we er ziek van worden."

Ventileren helpt bij lage temperaturen

Dat het griepvirus zich in de winter gemakkelijker kan verspreiden, heeft nog een andere oorzaak: de manier waarop we bij lage temperaturen met elkaar omgaan. "We kruipen dichter bij elkaar en zitten meer in slecht geventileerde omgevingen", zegt Harald Wychgel van het RIVM.

"Het zou dus al helpen als we de ruimtes waarin we zitten meer ventileren. Daarmee bedoel ik niet dat we het raam moeten openzetten, want daardoor wordt alle lucht in één keer ververst. Bij ventilatie wordt de lucht continu ververst. Dat kan bijvoorbeeld via ventilatieroosters."