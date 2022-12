Dit is (de functie van) biodiversiteit

Biodiversiteit is het geheel van al het leven op aarde. Een ander woord voor biodiversiteit is soortenrijkdom.

De grootste soort op aarde is de blauwe vinvis, maar de meeste soorten zijn juist microscopisch klein. De mens is ook één soort, en dus onderdeel van de soortenrijkdom van het leven op aarde.



De definitie van biodiversiteit is nog iets ruimer dan alleen soortenrijkdom. Zo omvat biodiversiteit ook de genetische diversiteit binnen soorten. Hoe hoger die genetische diversiteit, hoe 'gezonder' een soort is. Bossen met veel genetische variatie in de bomen zijn bijvoorbeeld minder kwetsbaar voor plagen en ziekten.