Dit vinden jullie van de overheid die profileert om fraude op te sporen

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de overheid die nog steeds profileert om fraude op te sporen en daarbij gebruikmaakt van omstreden systemen.

Gebruiker Starbase218 zegt:

"Als het bewezen meer aannemelijk is dat een persoon die aan bepaalde criteria voldoet, eerder geneigd is tot frauderen dan een ander, dan is de vraag hoe reëel het is om daar een probleem mee te hebben. Moeilijkheid is wel dat, als je die mensen extra gaat controleren, je onder die mensen ook meer fraudeurs gaat vinden.



Een kwalijker zaak vind ik dat personen op een dergelijke lijst - zonder dat ze bewezen frauderen - bvb geen gebruik kunnen maken van sommige betalingsregelingen. Daar is eerder over bericht."

Gebruiker Spijt zegt:

"Geen enkel probleem heb ik hiermee.

Als er ergens punten zijn waarop je fraude kunt vermoeden moet je die gebruiken. Vervolgens moet je dan wel uitzoeken of er ook gefraudeerd wordt.

Het lijkt me logisch en verstandig als je dat doet aan de hand van kenmerken zowel persoonlijk alles bedrijvensector of wijken.

Maar nogmaals niet bij voorbaat zeggen dat iedereen die onder deze kenmerken valt een fraudeur is."

Gebruiker Sentinel_85 zegt:

"Als profileren puur op data en wiskundige berekeningen gebeurd heb ik daar verder helemaal geen moeite mee, statistieken zijn gewoon een getalsmatige weergave van de werkelijkheid, en als je daar kansberekening op loslaat dan heb je een valide manier om misstanden op te sporen. We moeten wel waken dat iedereen onschuldig is totdat er duidelijk bewijs is van het tegendeel, maar kun je profileren goed gebruiken om in de juiste hoek te zoeken, ik denk van wel."

Ook je licht laten schijnen over dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals zij geplaatst zijn door de gebruikers.