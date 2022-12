Dit ondervinden nazaten van tot slaaf gemaakten nog steeds van het verleden

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je maandag af welke gevolgen nazaten van tot slaaf gemaakten ondervinden van het verleden. Zo zit dat.

Institutioneel racisme, waarbij het beleid en de regels van de overheid tot ongelijkheid leiden, is een rechtstreeks gevolg van het Nederlandse slavernijverleden. Dat lieten experts eerder aan NU.nl weten.

Om de slavernij goed te praten, werden mensen van kleur en niet-christenen tijdens het Nederlandse koloniale verleden door de machthebbers eeuwenlang neergezet als minderwaardig.

"Die doorgedrukte vorm van ontmenselijking raakte in al die eeuwen zo ingebakken in de maatschappij dat je dat nu nog steeds terugziet. In de vorm van discriminatie, racisme en stelselmatig achterstellen op bijvoorbeeld de arbeids- en woningmarkt", zegt senior onderzoeker Amma Asante van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, tegen NU.nl.

Vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen

Gedurende de periode waarin Nederland slavernij toepaste, zijn vooroordelen, stereotypen en onterechte aannames over de superioriteit van bepaalde bevolkingsgroepen opgenomen in wetgeving, beleid en handelen van instituten. "De kolonisator als deugdzaam versus de gekoloniseerde als primitieveling, 'inboorling', lui en gevaarlijk", zegt Asante.

Het vooroordeel dat mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen 'lui' zijn, kan doorwerken in het besluit van werkgevers om ze niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Machthebbers hielden de controle

"De machthebbers vergrootten de verschillen tussen inwoners van toenmalige koloniën als Suriname en Indonesië eeuwenlang uit voor macht en financieel gewin. Ras was het belangrijkste hokje", zegt conservator koloniale geschiedenis Wendeline Flores na vier jaar wetenschappelijk onderzoek.

Volgens Flores deelden de Nederlandse koloniale machthebbers inwoners van de koloniën en tot slaaf gemaakten "in hiërarchisch geordende groepen" in op basis van huidskleur en afkomst. Zo hielden ze controle en macht over de gekoloniseerden.

Blijvende effect van de koloniale periode

"Het 'wij en zij'-denken en de verkeerde aanname van witte suprematie zitten er door de verdeelpolitiek uit de koloniale geschiedenis diep in", vult docent Sanne Lobato van het Nationaal Museum van Wereldculturen aan. "Daar worden ook Marokkaanse en Turkse Nederlanders mee geconfronteerd." Bovendien zijn volgens Lobato minderheidsgroepen ook nu nog onderling verdeeld door de eeuwenlange Nederlandse verdeelpolitiek.

"Het rassendenken drukt een stempel op het alledaagse leven en de maatschappij waarin we leven", valt te lezen in de vaste expositie Onze koloniale erfenis in het Tropenmuseum. Dat museum benadrukt net als de huidige wetenschap dat er biologisch gezien geen menselijke rassen bestaan. 'Ras' is gecreëerd om mensen in hokjes in te delen.

Veel mensen hebben te maken met racisme, deels als gevolg van de Nederlandse koloniale geschiedenis. "Onze samenleving is nu niet rechtvaardig", stelt Flores. "Het stelselmatig als minderwaardig zien en behandelen van mensen op basis van hun uiterlijk en afkomst in bijvoorbeeld het onderwijs komt door institutioneel racisme en discriminatie. En dat is weer een gevolg van ons slavernijverleden en koloniale geschiedenis."