Dit vinden jullie van politie-inzet met jaarwisseling: 'Godzijdank is hier een verbod'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het bericht dat er tijdens de jaarwisseling voldoende politie op de been zal zijn.

You_Know_Nothing zegt:

"Ik ben een groot liefhebber van siervuurwerk. Op oud&nieuw steek ik dan ook flinl wat dozen siervuurwerl af. Als kind speelde ik met rotjes uit de vuurwerkwinkel. Dit deed ik stiekem vanaf de dag dat dit verkocht werd. Heerlijk vond ik dat."



"Helaas is het zo dat er een groep mensen is die het blijkbaar leuk vinden om explosieven aan te schaffen en deze de gehele dag door, weken voor oud en nieuw, af te steken. Dit vind ik verschrikkelijk en ik heb absoluut niet het idee dat hiertegen opgetreden word door o.a. de politie. Tevens heb ik het idee dag lokale vuurwerkverboden (bv in Rotterdam) een averechts effect hebben. Er is veel eerder in de maand, veel harder vuurwerk."



"Het misbruik van vuurwerk zorgt helaas voor een verkleining van het draagvlak onder de mensen voor vuurwerk. Dat ene uurtje in het jaar dat ik geniet van het afsteken van siervuurwerk wordt mij daardoor afgenomen en dat vind ik erg teleurstellend. Helaas zijn de welwillende weferom de dupe door wangedrag vd kwade."

Drive_Smoothly zegt:

"Fijn dat de politie hier voldoende bezetting voor vrijmaakt en dat de agenten hun oudjaarsnacht hiervoor opofferen. Zelf geniet ik al vele jaren van vuurwerk, alleen door relschoppers heeft vuurwerk onterecht een slecht imago gekregen."

piet_8622794 zegt:

"Ik vind het vuurwerk uit het buitenland wel mooi, maar dan wel het siervuurwerk. Maar die heftige knallen vind ik te gevaarlijk. Het afsteken van die dozen vuurwerk met een krat bier achter de kiezen is ook niet verstandig. Als je het toch gaat afsteken hou dan je koppie erbij. Zodat je levend en wel het nieuw jaar ingaat. Fijne jaarwisseling alvast."





Asimo zegt:

"Godzijdank geld in Amsterdam een algeheel vuurwerkverbod. En ja, dat werkt. De laatste nieuwjaarswisseling ging met veel minder vuurwerk explosies gepaard in de buurt in Amsterdam waar ik woon."



"Natuurlijk zullen excessen de komende jaren wel blijven bestaan, van mensen die illegaal vuurwerk over de grens aanschaffen tot en met de meer "onschuldige" rotjes die jongeren met enige regelmaat in de buurt zullen afsteken. Maar het afsteken van grove grote vuurwerkbommen is significant afgenomen tijdens het laatste oud en nieuw."



"Ik vermoed, en reken hier dan ook op, dat het aantal incidenten door een vuurwerkverbod verder zal afnemen. Helemaal wanneer het vuurwerkverbod steeds meer gehonoreerd wordt in andere gemeentes door heel Nederland."



"Ik heb niets tegen siervuurwerk, maar daar was in Amsterdam allang geen sprake meer van mbt welk type vuurwerk dominant was; dat waren overduidelijk zelfgemaakt vuurwerkbommen destijds. Een verbod blijkt de enige juiste en pragmatische oplossing te zijn."

D_ten_Hove:

"De politie, ambulance personeel en andere hulpverleners wens ik veel sterkte en ik hoop dat ze de jaarwisseling veilig door komen. Ik denk dat dat niet overdreven is. Het vuurwerk is niet meer zoals vroeger maar lijkt nu soms op explosieven/bommen. Om die reden gaan wij niet meer naar buiten s nachts het is te gevaarlijk geworden."

