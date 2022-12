Zijn winterbanden inmiddels achterhaald?

Bij aanvang van de winter is het weer dringen bij de bandencentrales; duizenden automobilisten laten hun zomerbanden omwisselen voor winterbanden. Elk jaar leidt dat tot discussie over de noodzaak ervan. Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling, waardoor deze banden onder winterse omstandigheden zouden bijdragen aan een betere wegligging.

Uit Britse tests van TyreReviews blijkt dat die bewering onjuist is. De vierseizoenenband presteert onder veel omstandigheden beter, net als de zomerband als het droog is.



Juist doordat een vierseizoenenband in verschillende omstandigheden kan presteren, is de band geschikt voor landen met een gemiddeld klimaat zoals Nederland, zegt Continental. Daarnaast zijn vierseizoenenbanden inmiddels zo goed dat veel banden een zogeheten M+S-markering hebben, wat betekent dat de banden als winterband kunnen dienen in bijvoorbeeld Duitsland, waar 'echt' winterrubber verplicht is.