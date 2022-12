Dit vinden jullie van de hulp aan sekswerkers om bij geweld sneller naar politie te gaan

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het feit dat organisaties sekswerkers helpen om bij geweld sneller naar de politie te stappen.

Gebruiker Lanc zegt:

"Sekswerkers verdienen respect. Ze vangen een hoop leed op. Wat denk je dat er gebeurt als ze er niet zijn? Dan hebben ze bij de zedenpolitie heel wat meer aangiften van mannen die vrouwen lastig vallen."

"En ze verdienen inderdaad de bescherming van justitie om op terug te vallen. Dus, heel goed dit systeem. En ik wens de sekswerkers nog heel veel succes en vooral een goede samenwerking met de politie. Dit is dus een win-winsituatie."

Gebruiker MvanA zegt:

"Omdat sekswerk niet was toegestaan, moesten sekswerkers uitwijken naar onveilige werkplekken of woningen van klanten om toch geld te kunnen verdienen."



"Ook niet onbelangrijk: er was voor deze groep géén compensatieregeling. Niet werken, ondanks het verbod, betekende géén inkomen."



"Ondanks dat hier door de beroepsgroep en belangenbehartigers aandacht voor gevraagd is, is dat beleid helaas zolang het verbod geduurd heeft van toepassing geweest. En een deel van het geweld waar het artikel over schrijft had voorkomen kunnen worden."



"Verder een positief nieuwsbericht. Maar ik miste deze nuance erbij."

Gebruiker JonasB zegt:

"Het lijkt me een goed initiatief, vooral omdat PROUD erbij betrokken is."

"Wat er niet klopt aan het artikel: het wantrouwen zit er al veel langer en heeft een reden: zodra een sekswerker naar de politie stapt wordt omdat een klant voor problemen zorgt, dan wordt het probleem bij de sekswerker gelegd."

"Officieel is prostitutie gelegaliseerd, maar in de praktijk is dat nogal een wassen neus, en sekswerkers hebben nauwelijks bescherming. Zodra ze naar de politie stappen wordt hun (legale) werk als 'het probleem' gezien, en worden ze min of meer gedwongen een 'hulpverlenings'-traject in te gaan, wat in 99% van de gevallen betekent: stoppen met je werk. En dat is nu precies wat de meeste sekswerkers niet willen."



"Sekswerkers hebben een beroep waar heel veel mensen een mening over hebben. Er wordt zelden tot nooit geluisterd naar wat ze nou eigenlijk zelf vinden, en waar voor hen de grootste problemen zitten. En zolang dat niet verandert is de meeste 'hulpverlening' ook contraproductief."

