Kiezen mensen vaak voor biologische boodschappen?

Volgens Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) kiezen mensen tegenwoordig vaak voor de goedkoopste optie in plaats van de duurzame optie in de supermarkt. Dit komt volgens de brancheorganisatie door de dalende koopkracht. Terwijl mensen tijdens de coronapandemie meer op gezondheid letten, letten ze nu meer op de kosten.

Zo merken telers van groente en fruit dat de vraag naar luxe en biologische producten is teruggelopen. Ook kiezen mensen de laatste tijd vaker voor scharreleieren zonder keurmerk in plaats van biologisch, vrije uitloop of Beter Leven-keurmerk.