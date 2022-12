Dit vinden jullie van achteruitgang insecten: 'Er moet een oplossing komen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de achteruitgang en de mogelijke terugkeer van insecten in Nederland.

Gebruiker Laress_magook zegt:

"Mijn ouders wonen tegenwoordig in het buitengebied waar de woning is omringd door weilanden welke werden gemaaid. Afgelopen jaar heeft de boer aardappelen gepoot maar om een goede oogst te krijgen worden die regelmatig bespoten. Het is echt ongelooflijk hoeveel effect zoiets heeft op de omgeving. Geen libellen, kevers en bijen meer te vinden in de wijde omtrek waardoor het aantal vogels ook afnam. Het gefluit van vogels was daarmee verdwenen, een boerderij zonder enig leven. Het is echt schrijnend om te zien en te horen dat het nog steeds is toegestaan om gehele akkers vol te gooien met gif. Ontzettend jammer en hier moet echt een oplossing voor komen, dit gaat niet langer goed zo."

Gebruiker Josef_Akinos zegt:

"Wij wonen in Assen en hebben een redelijk grote, groene tuin. Een deel ligt in de schaduw, het grootste deel is zonnig. Een aantal jaren geleden ben ik gestopt met onze moestuin bij een vereniging en verhuisd naar Assen. Er werd natuurvriendelijk getuinierd en we konden in de zomertijd genieten van onze groenten en fruit. Wij willen graag iets terug doen voor de natuur. Wij vinden het lastig om goede planten zelf uit te zoeken. Er zou een stadsbioloog moeten zijn die ons informatie kan verschaffen over de beplanting."

Gebruiker Sydt zegt:

"Al jaren is mijn doorzontuintje groen, met inheemse boom. In tegenstelling tot dat van mijn buren die vaak een tegel paradijs met soms een potplant of borderrandje hebben. Ondanks dat het beleid van de woningstichting is dat minimaal 1/3 van de tuin groen moet zijn."

"Nu wordt er vooral geklaagd dat mijn tuin zo rommelig oogt en dat er van mijn boom blad in hun tuintjes waait. Ik geniet echter van de vogels die ik in mijn tuin zie, en van de libellen die in de zomer op de hoogste takjes gaan zitten wachten tot er een vliegje voorbij komt. Maar ook ik heb veel minder vogels en beestjes gezien de laatste jaren. Ik zou graag meer rommelige tuintjes zien."

