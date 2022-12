Wat te doen als je schurft hebt?

Schurft moet je zo snel mogelijk behandelen, zegt dermatoloog Patrick Kemperman. "Niet omdat schurft kwaad kan, maar wel omdat het een enorm vervelend huidaandoening is die veel jeuk geeft. Veel mensen kunnen er zelfs niet door slapen. Bovendien is schurft heel besmettelijk. Hoe eerder je begint met behandelen, hoe minder mensen je kunt besmetten."

"Er zijn twee behandelopties: een crème waarmee je op de dag van de diagnose én zeven dagen later je hele lichaam in moet smeren vanaf de kaaklijn. Of pillen. De crème wordt vergoed, de pillen niet. Beide opties zijn even effectief."