Dit vinden jullie van de pensioenwet: 'Minder vertrouwen in het pensioen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de steun van beide Kamers voor de nieuwe pensioenwet.

Gebruiker Retteketet_naar_beter_bed2 zegt:

"Absurd om te zien met hoeveel haast en onzorgvuldigheid gehandeld is om maar te zorgen dat deze nieuwe wet komt. Wat is er mis met zaken doorrekenen en zorgvuldig controleren?"



"Men moet niet vreemd opkijken als het publiek nog minder vertrouwen in het pensioen gaat krijgen. Met name als het pensioen meer gaat meebewegen met de beurs en dat pensioendeelnemers, met hetzelfde werk, leeftijd toch een totaal andere uitbetaling kunnen krijgen. Om nog maar te zwijgen over het korten."

Gebruiker martijn_koenders zegt:

"Het voordeel van de twijfel geven' is niet hoe je met het pensioen van Nederlanders omgaat. Je staat of achter de wet en bent overtuigd of je bent dat niet, sommige zaken hebben geen 'bijna goed'. Dit ik politieke verwoording voor: succes kunnen claimen als de wet werkt en de schuld kunnen afschuiven als het mislukt. Zwaktebod en geen standpunt naar mijn mening."

Gebruiker RmC zegt:

"De steun van de vakbonden was toentertijd reden om mijn lidmaatschap kort voor mijn 25-jarig jubileum op te zeggen. De steun van deze twee partijen is voor mij reden ze toe te voegen aan het lijstje van partijen waar ik zeker niet op ga stemmen. We worden namelijk weer een privatisering ingerommeld. Dit keer nota bene met steun van PvdA en GL. Krijg hier hetzelfde gevoel bij als bij de invoering van het leenstelsel. Nog zo'n groot succesnummer."

"Het commentaar dat de GL fractie geeft, is helemaal stuitend. De wet krijgt van hen "het voordeel van de twijfel". Men heeft dus twijfels. Bij twijfel niet doen, is mij altijd geleerd. Zeker als het gaat om één van de grootste stelselwijzigingen ooit! De redenen die ten grondslag liggen aan deze wijzigingen deugen niet. Er zijn teveel losse eindjes. Er is teveel onduidelijkheid over de precieze uitwerking. Er is te weinig geregeld voor o.a. mensen in zware beroepen, zzp'ers en mensen met veel dienstjaren (eerder stoppen). Dit is een slechte zaak."

Gebruiker Dustin_de_Wind zegt:

"Ik behoor tot de (jongere) generatie die nergens meer op rekent. Zekerheden bestaan niet voor ons. Het liefst zie ik dat ik het volledig in eigen handen krijg, maar soit. Sterkte aan de generaties voor mij die vlak voor de eindstreep de spelregels zien veranderen. Al heb je het nominaal beter, een teruggang is nooit leuk."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.