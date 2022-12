Waarom vluchten mensen uit veilige landen naar Nederland?

Veiligelanders zijn mensen die asiel aanvragen in Nederland terwijl ze heel weinig kans maken om hier te blijven. De term verwijst naar een lijst van de overheid waarop landen staan die als 'veilig' zijn bestempeld. 'Veilig' betekent dat burgers in hun land niet vervolgd worden op basis van religie of ras. De lijst telt 45 landen, maar verreweg de meeste veiligelanders komen uit Marokko, Tunesië en Georgië.

Volgens VluchtelingenWerk zijn er ook asielzoekers uit veilige landen die misbruik maken van ons systeem. "Toen de instroom na de vluchtelingencrisis van 2015 afnam, zagen we dat er mensen bleven komen die overduidelijk geen reden hadden om bescherming aan te vragen, maar gebruikmaakten van het systeem om onderdak en leefgeld te krijgen", legde Van der Linden uit.



Veiligelanders krijgen in Nederland een versnelde procedure. Gemiddeld wordt 98 procent van hen afgewezen. Het is de bedoeling dat zij na zeven weken worden uitgezet. Dan stopt hun recht op opvang en mogen ze voor twee jaar Nederland niet in. Sommigen vertrekken zelf, anderen belanden op straat of in de illegaliteit.