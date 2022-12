Dit vinden jullie ervan dat het aantal WW-uitkeringen kleiner is dan ooit

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het nieuws dat het aantal WW-uitkeringen kleiner is dan ooit.

Gebruiker Jos_Manshanden zegt:

"Inmiddels is ook de AOW-leeftijd opgeschoven, dus dit extreem kleine aantal mensen in de WW is zeer positief! Het aantal mensen in de bijstand zit ook in een gestaag dalende trend. Het aantal faillissementen is ongekend klein en de staatschuld als percentage van het BNP is zeldzaam laag."

"Nederlanders behoren tot de meest welvarende mensen ter wereld, ook al beseft niet iedereen dat. Negatief nieuws haalt eerder de voorpagina dan positief nieuws. Nu snel de belasting op vermogen verhogen en met de opbrengst de belasting op arbeid verlagen, zodat er nog minder mensen in de WW of bijstand zitten."

"Ik ben vermogend en ik betaal graag meer belasting! Ook rijke mensen zijn onderdeel van de samenleving en moeten verder kijken dan de eigen bankrekening."

Gebruiker Waldo72 zegt:

"Opvallend weer, hoeveel reacties er hoe dan ook dit bericht negatief proberen te draaien. Het gaat economisch gezien nog steeds relatief goed in Nederland. Er is nog steeds een tekort aan arbeidskrachten en dat zie je terug in dit soort cijfers."

Gebruiker Kabouter_Wouter zegt:

"De banen liggen echt voor het oprapen, ik hoor zoveel positieve verhalen van vrienden die nu wel kansen krijgen voor banen waar zij in het verleden niet voor werden aangenomen."

"Ik moet zelf wel nog de balans vinden, verdien een stuk meer dan een paar jaar geleden, maar geef ook een stuk meer uit. Mijn financiële buffer is weer zo goed als hersteld. Nu nog even de huizenmarkt op orde zodat ik een huis kan kopen en mijn leven is weer perfect, zo slecht is dit land nog niet."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze zijn geplaatst door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.