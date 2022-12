Hoe slecht is vuurwerk nou eigenlijk voor het milieu?

De verkoop van siervuurwerk gaat dit jaar erg goed: de verwachte omzet ligt boven de 80 miljoen euro, terwijl dat bedrag voor de coronacrisis nog 77 miljoen was. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je woensdag af: hoe slecht is vuurwerk nou eigenlijk voor het milieu? In dit artikel leggen we het voor je uit.

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt verschillende problemen voor het milieu. Een deel van die milieuvervuiling is zichtbaar. Zo is er kritiek op de zogeheten 'knetterballen' - simpel vuurwerk dat wordt aangestoken, op straat wordt gegooid en vervolgens een paar seconden knettert. Probleem: knetterballen hebben een plastic omhulsel. En dat blijft vervolgens liggen. Terwijl er juist steeds meer aandacht komt voor het tegengaan van plasticvervuiling. Zware metalen vervuilen oppervlaktewater De vuurwerkresten die op de grond achterblijven bevatten ook zware metalen. Via regen komen die uiteindelijk in grond- en oppervlaktewater terecht - waar ze niet biologisch kunnen worden afgebroken, en dus langzaam ophopen. In Nederlands oppervlaktewater wordt de kopernorm overschreden. Naar schatting 18 procent van de kopervervuiling in de Nederlandse natuur is afkomstig van vuurwerk. Zie ook Zo ongezond zijn de eerste uren van 2020 voor jou en het milieu Vervuilde lucht is ook schadelijk voor longpatiënten Ook de sterk verontreinigde lucht (als gevolg van het afgestoken vuurwerk) veroorzaakt milieuschade. Dat brengt ook weer moeilijkheden met zich mee voor mensen met (langdurige) COVID-19. Zeker in een stedelijke omgeving zouden die mensen het flink zwaarder kunnen krijgen als er vuurwerk wordt afgestoken, zegt longarts Hans in 't Veen van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland. "De vuurwerkdampen die rond de jaarwisseling in Nederlandse steden hangen, zijn de ultieme vorm van luchtverontreiniging. Het gaat om extreme piekconcentraties en die kunnen voor mensen met longklachten heel belastend zijn." Zie ook Vuurwerkverbod verademing voor coronapatiënten (en verkleint infectiekans)

