Dit vinden jullie van de rechtszaak tegen de koning

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over Republiek, een beweging die zich afzet tegen de monarchie en een rechtszaak heeft aangespannen tegen koning Willem-Alexander.

Jan_Klaassen_99 zegt:

"Ik ben niet tegen de monarchie (eigenlijk voor dus). Ja, het kost misschien teveel, dat zou best wat minder kunnen. De taken van de Koning zijn nu al grotendeels ceremonieel.

Echter, het is een enorm stabiele factor in een land en qua PR en relaties met andere landen krijg je dat niet zomaar terug als je verandert in een republiek. De koning zit er niet voor slechts 4 jaar en moet altijd denken aan de lange termijn, iets wat je bij onze huidige wetgevers en ministers nogal eens naar de achtergrond ziet verdwijnen, zeker in verkiezingstijd.

In mijn ogen een onzinnige rechtszaak. Er zijn tegenwoordig teveel clubjes die onzinnige rechtszaken aanspannen die vermeden hadden kunnen worden en de maatschappij slechts geld kosten."

John_Doe2 zegt:

"Het koningshuis in huidige vorm is niet meer van deze tijd. Geschiedenis leert ons ook dat koningen zelden tot nooit goed voor de mensen waren. Vooral goed voor zichzelf. Ook bestaat de NLse koning nog relatief kort (amper 200 jaar). Is dus niet te vergelijken met het engelse koningshuis.

De oranjes (incl prinsen die via vastgoed miljardair zijn geworden, toch handig als je je familie kunt gebruiken voor zaken!) laten te vaak zien, te ver van de gewone mensen te staan. Een tijd waarin een modern koningshuis zou moeten zorgen voor verbinding, door bv hun miljarden te gebruiken om mensen te helpen, zorgen zij voor vervreemding en tweespalt.

Tijd om te stoppen dus. Of dit de manier is weet ik niet, maar het geeft wel aandacht voor dit achterhaalde instituut!"

The ConcernedCitizen zegt:

"Ik hoop dat de rechter binnen 5 minuten het juiste doet en de klacht niet ontvankelijk verklaard. Belachelijk om via de rechter wijziging van wetgeving af te willen dwingen. Daar hebben we een democratie voor. En als je langs die weg geen meerderheid weet te mobiliseren, moet je gewoon accepteren dat jouw ideeën niet gedragen worden. Dit is misbruik van een al overladen rechtssysteem...."

Illy zegt:

"Wat zou het een grote sprong voorwaarts zijn als we een van de laatste (vroeg)middeleeuwse gebruiken van ons af schudden. Geen koningshuis meer, maar gekozen politici. Zoals het merendeel van de wereld al doet. Ik vind het eveneens moeilijk om te zien in welke enorme rijkdom deze koningklijke lieden leven. Dat doet pijn aan je ogen en in zekere zin schaam ik mij hiervoor t.o.v. burgers die elke cent moeten omdraaien. Dit is niet meer te verdragen. Ik hoop dat dit proces het begin is van het einde."

