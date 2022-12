Hoe preuts zijn Nederlanders tegenwoordig?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je maandag af hoe preuts Nederlanders nou eigenlijk zijn. Zo zit dat.

Wie preuts is, voelt zich ongemakkelijk bij alles wat met seks of naaktheid te maken kan hebben. Borstvoeding in het openbaar, naakt op de camping, met blote borsten op het strand of met de deur open op de wc - wie preuts is krijgt daar kriebels van.

Er is geen onderzoek gedaan naar de preutsheid van de Nederlandse samenleving. We kunnen dus niet met zoveel woorden zeggen dat we anders zijn gaan denken over seks en naaktheid. Maar wie onze geschiedenis induikt, ziet wel dat onderwerpen als naaktheid en seks door de jaren heen steeds minder te zien zijn, zowel in buiten in het openbaar als op tv.

"Wat mij opvalt in dit debat, is dat verpreutsing wordt aangenomen en men meteen naar een verklaring wil zoeken", zegt Inger Leemans. Zij is hoogleraar cultuurgeschiedenis en hoofd van NL-Lab, waar onderzoek wordt gedaan naar de Nederlandse cultuur en identiteit. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de geschiedenis van pornografie en seksualiteit.

"Als je kijkt naar seksualiteit en de manier waarop mensen zich hierin uiten, moet je je realiseren dat er altijd twee factoren zijn die meespelen: seksualisering en verpreutsing", zegt Leemans. Die hangen volgens haar samen. "De geschiedenis toont aan dat die twee bewegingen vaak tegelijkertijd aanwezig zijn."

Een voorbeeld: een vrouw voelt zich niet op haar gemak om topless te zonnen, omdat ze zich bewust is van haar naaktheid. Dat kan komen doordat anderen haar borsten mogelijk op een erotische manier bekijken. Is dit dan toegenomen preutsheid? Of is dat een reactie omdat een naakt lichaam steeds meer als iets seksueel wordt bekeken? "In deze situatie is het belangrijk om te weten vanuit welke blik je naar het vrouwelijke lichaam kijkt. Kijk je vanuit jezelf of vanuit hoe anderen jouw lichaam waarnemen?"