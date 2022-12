Dit vinden jullie van het verduurzamen van anderhalf miljoen woningen tot 2030

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de ongeveer anderhalf miljoen woningen met de energielabels E, F en G die de komende zeven jaar verduurzaamd moeten worden.

Gebruiker Thomas_Janson zegt:

"Ik vraag mij af wat er gebeurt met woningen die maar heel beperkt geïsoleerd kunnen worden. Wij zitten in een woning uit 1890 zonder spouw en dakisolatie. Toen we dit pand kochten wisten we dat het energielabel F had - en we namen de extra kosten op de koop toe.

Binnenmuurisolatie is een optie, al betekent dat een complete verbouwing én inlevering van ruimte. Enkelglas hebben we vervangen, dat scheelt heel beperkt qua besparing, net als radiatorfolie en tochtstripts.

We hebben ons verbruik al redelijk terug weten te schroeven door ons bewustzijn te vergroten als het om energieverbruik gaat, maar deze koude maand is wel killing. Het is 's ochtends 12,5 graad in de woonkamer. We verwachten op ongeveer 1000 EUR uit te komen deze maand en dan staat de verwarming icm airco gemiddeld op 17,5 graden, soms lager maar met een baby is dat niet fijn.

Ik hoop dat het kabinet nu, maar ook in de toekomst, rekening blijft houden met huiseigenaren die wel willen maar nauwelijks extra kunnen isoleren."

Gebruiker Karin_Vierkant zegt:

"En wie moet dat dan betalen? Ik heb een huis uit 1915 en er kan nog wel iets gedaan worden aan isolatie m.b.t. glas maar mijn spaargeld is daar niet voor bedoeld. Ik verbruik 800m3 gas per jaar en dat is prima. Maar als ik ook nog van het gas af moet en een warmtepomp(boiler) én extra moet isoleren is mij voorgerekend dat dat rond de €14000 kost… Dat ligt niet onder mijn matras en al was dat wel zo, dan nog ga ik dat niet allemaal uitgeven."

Gebruiker Casper_06c94c3d zegt:

"Onze 90 jaar oude woning is gerenoveerd en geïsoleerd. We kwamen van energielabel G en zitten nu op E of misschien D, maar echt beter zal het nooit worden. Dan kunnen we beter de boel afbreken en een nieuwe woning bouwen, maar ja wie betaalt dat? Bij oude huizen loop je vaak tegen enorme beperkingen aan op het gebied van verduurzaming. Het is jammer dat veel politici dat niet willen zien."

Gebruiker TBoneBond zegt:

"Ik zie veel berichten over oude huizen die niet te isoleren zouden zijn. We wonen in een huis uit 1925 met label C. Toen we 4 jaar geleden huizen aan het kijken waren viel me op hoeveel huizen in de wijk nog enkel glas hadden. Vele jaren nooit in geïnvesteerd. Natuurlijk zijn er monumentale panden waar het lastig is, maar als ik om me heen kijk is er nog veel te halen. We wonen in een welgestelde buurt maar op bijna geen van de daken liggen zonnepanelen. Veel mensen die je spreekt vinden het te veel gedoe, bang dat spouwmuurisolatie problemen gaat geven of veel te lang gewacht en nu zijn er overal wachtlijsten om zonnepanelen of warmtepompen te installeren."

