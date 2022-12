Dit vinden jullie van arbeidsconflicten en hoe die worden opgelost

"Ik heb in mijn 10+ arbeidsjaren gemerkt wat een goede en slechte werkgever is, of een goede of slechte manager. Derhalve kan ik zeggen dat als een manager of werkgever slecht is voor de werknemer, hij dat altijd terugkrijgt van de werknemer. Werknemers lopen minder hard of gaan naar een ander bedrijf toe, of er komen conflictsituaties."



"Ik werk nu bij een bedrijf dat goed wil zijn voor de werknemers waardoor er 1) weinig uitloop is en 2) wij geen tekorten voor personeel hebben. En dat terwijl we in een krapteberoep bezig zijn, de IT."



"Bij ons wordt er niet moeilijk gedaan als we langer moeten blijven om een issue op te lossen, de werkgever regelt dan een goede diner. Vaak op een ander moment wordt er tegen ons gezegd: van ons krijg je een middag vrij want je hebt zoveel uren gemaakt deze maand."



"Het is geven en nemen, zowel als werknemer als werkgever. Een goede werkgever heeft geen personeelstekorten..."