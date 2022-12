Hoeveel energie produceren windmolens?

Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en levert data die het mogelijk maken de productiestatistieken van duurzame energie in Nederland live te volgen. Wie die statistieken volgt, valt het op dat records voor zonne- en windenergie elkaar snel opvolgen - omdat de capaciteit elk jaar groter wordt.



We kunnen we ervan uitgaan dat bij records elk half of heel jaar opnieuw gebroken worden, vertelt Visser. Dat komt doordat de capaciteit elke maand verder groeit, op land en vooral op de Noordzee. Op goede dagen kan tot wel 50% van de opgewekte energie in Nederland al voortkomen uit zonne- en windenergie.