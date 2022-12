Dit vinden jullie van Messi's houding tegenover Weghorst en Van Gaal

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: Lionel Messi heeft zich vrijdag na de door Argentinië gewonnen penaltyserie tegen Oranje op het WK voetbal van zijn slechte kant laten zien. Dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over zijn houding ten opzichte van Wout Weghorst en Louis van Gaal.

Gebruiker Droogleraar zegt:



"Al had ik Nederland niet door verwacht, ik heb met afschuw naar de onsportieve houding van Argentinië gekeken.

En Messi ditmaal zeker niet uitgezonderd. Het theater, het kinderachtige spelbederf zoals ballen snel nog even weggooien of trappen. Daar komt nog bij de wel heel bijzondere arbitrage, met exemplarisch geen straf voor Messi na overduidelijk hands."



"Wat wel ontstaan is; respect voor de mate waarop Oranje stond voor elkaar. De bank die leegliep bijvoorbeeld, normaal zou het me irriteren. Nu was ik trots op de steun. En dan Weghorst, je bent een held."

Gebruiker WebGhost zegt:

"Blijkt dat ook hij maar een mens is, zullen velen zeggen. Ik vind dat hij zich heeft misdragen. Hij is van een ander kaliber. Hij is zich terdege bewust van zijn kwaliteiten en invloed op anderen. Dat ene moment heeft laten zien welke persoon zich achter dat correcte masker bevindt. Het in mijn ogen misbruik maken op het veld van zijn sterrenstatus. Zijn voetbalkwaliteiten zijn onbetwistbaar, maar geeft al met al een bittere nasmaak."

Gebruiker LuidesAlph2 zegt:

"Na twintig minuten zei ik tegen mijn vrouw, dit is niet om aan te zien. Iedere keer als Nederland aanzette voor een aanval werd er iemand wild onderuit gehaald, bijna elke keer was dat (in mijn ogen) geel waard voor doorgebroken speler.. En hoeveel keer er niet al een speler viel voordat ze geraakt werden was ook erg frustrerend, niet dat het gebeurde maar wel dat het beloond werd door de scheidsrechter. Nederland ging dat ook steeds meer doen daarna maar werd beduidend minder beloond. Twee maal een handsbal waarbij de hand echt bewust betrokken werd. Geen mooie wedstrijd. Nu klinkt dit misschien als een oranje bril, maar zo zag ik het spelverloop."



"De penaltyserie zelf is weinig op aan te merken, behalve dat Noppert zich niet als penaltykiller heeft kunnen waar maken."

Gebruiker Henk_c529d804 zegt:

"Ik denk dat Messi niet teveel te zeuren zou moeten hebben. Hij had zelf eerder al een kaart kunnen krijgen voor de handsbal, en verder kreeg Argentinië wel erg makkelijk een penalty. Om het af te maken legde de scheids vaak onbegrijpelijk het spel in het voordeel van Argentinië en voor een vrije trap van hen stil. Dat de bal de dug-out van Nederland in snoeien wordt bestraft met maar geel kan je ook vraagtekens bij hebben.

"Het is een overwinning van Argentinië die in dat opzicht een negatieve nasmaak aan deze wedstrijd geeft, en Nederland was mijn inziens met name de incasserende partij wanneer het op agressie aankomt. Snap niet wat de Argentijnen Nederland kunnen verwijten, anders dan dat het ondanks de omstandigheden erg hard gevochten heeft."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze zijn geplaatst door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.