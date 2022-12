Kun je gezond eten als je weinig geld hebt?

Gezonde voeding is belangrijk, maar niet voor iedereen toegankelijk, stelt het Netwerk Tegen Armoede op Twitter. Als je met weinig geld moet leven, moet je steeds opnieuw weer keuzes maken. Voeding is daarbij, net als kleding of de energierekening, slechts een van de onderdelen.

Dat steeds moeten afwegen, zorgt voor "cognitieve belasting" van het brein, aldus Emely de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl aan Wageningen University & Research. "Door deze cognitieve belasting zijn mensen minder goed in staat om voor de lange termijn te denken en neemt het organisatorische vermogen af. Grote issues, zoals de vraag of de huur deze maand wel betaald kan worden, gaan daarbij voor op gezondheid." Daarnaast worden mensen door die belasting ook gevoeliger voor beloningen in de vorm van ongezond voedsel. Vetten, suikers en zout geven in ons brein een fijn gevoel.

Goedkoper én makkelijker

Volgens de Vet en Budgetcoach Mat Heugen is ongezond eten vaak goedkoper en makkelijker. Daarbij wonen mensen met weinig geld vaak ook op plekken waar het voedselaanbod ongezonder is. "Hierdoor wordt het nog moeilijker om gezonde keuzes te maken. Op plekken waar mensen met meer en minder geld door elkaar heen wonen, zie je vaak dat mensen met minder geld een grotere ontevredenheid ervaren", licht De Vet toe.

Los daarvan geeft de budgetcoach aan dat sommige mensen met minder geld allang blij zijn dat ze een boterham met kaas kunnen eten. "Voor een garnering met sla, tomaat en komkommer is simpelweg geen geld meer. De meesten zijn wel heel creatief, maar zijn dat eerder met bulkproducten zoals pizza en andere kant-en-klaarproducten, pasta en frisdrank."

De Vet ziet dat veel van deze producten de afgelopen decennia groter zijn geworden in omvang. Zo zijn er XL-zakken chips of supersizemenu's. "Als je van weinig geld moet rondkomen, zijn deze grootverpakkingen aantrekkelijk, omdat je letterlijk meer waar voor je geld krijgt."

'Gezond eten is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven'

Ook zitten er vaak rituelen en tradities aan eetpatronen, die volgens de Vet per opleidingsniveau enorm kunnen verschillen. Zo hebben mensen met een lager inkomen vaker last van van overgewicht, obesitas en diabetes. De zogenoemde welvaartsziekten zijn juist armoedeziekten geworden, constateert De Vet. "Gezond leven is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven."

Ook al zijn er betaalbare producten die voldoende voedingsstoffen bevatten, een gezond voedingspatroon is bij elkaar opgeteld duurder dan een ongezond voedingspatroon, stelt De Vet. Mensen met lage inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en rond de vijftien jaar minder in 'goed ervaren gezondheid'.

Absurd en onrechtvaardig, vindt zij. "Overgewicht is niet altijd een persoonlijke keuze, maar ook een probleem van de maatschappij. Zeker als ruim 75 procent van het supermarktaanbod niet in de Schijf van Vijf past en de aanbiedingen grotendeels ongezond zijn."