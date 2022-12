Dit vinden jullie van het tekort aan gastgezinnen in de Randstad

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het tekort aan gastgezinnen in de Randstad.

Gebruiker Veenlander zegt:

"Wij hebben een aantal maanden een moeder met 2 kinderen in huis gehad. Dat begon met een verzoek van een kennis die haar zuster met haar kinderen opving. Vader bleef achter om te vechten. Augustus zijn ze teruggegaan en de kids zouden met kerst 2 weken komen. Nu hebben we besloten dat moeder ook weer komt en ze in ieder geval de winter hier doorbrengen. Hele lieve, leuke en dankbare mensen en spreken redelijk Engels. De kinderen gaan naar school en zij had in no-time werk. Wij wonen echter niet in de randstad en hebben de ruimte voor privacy. We hebben geen bureau nodig de gemeente regelt alles."

Gebruiker Dennag zegt:



"Wij hebben voor 5 maanden een vrouw in huis gehad, maar je word onderdeel van het gezin. Onze kinderen gaan zich hechten aan haar. Zij ging steeds meer haar eigen weg. Wat natuurlijk erg fijn is, want je kan haar niet op sleeptouw blijven nemen. Maar als ze je op gegeven moment niet meer begroet en alleen iets vraagt als ze iets nodig heeft dan gaat mijn gezin daar onder lijden. Het contact moest alleen van ons afkomen anders was dat er niet meer. Daarom hebben wij na 4 maanden gezegd dat ze naar iets anders mocht zoeken."

"Voor mijn zoon die autisme heeft was het natuurlijk moeilijker. Wij wagen ons daarom niet meer eraan omdat wij er een slechte ervaring mee hebben."

Gebruiker B_K_bebdce zegt:

"Ik snap dat de overheid hier op hoopt. We vangen al vanaf maart 2 oekrainse meiden op. We hebben mazzel met ze. Ze werken fulltime en dragen keurig bij aan de hogere energiekosten en boodschappen die hun verblijf met zich meebrengt. En we hebben ruimte voor privé en we hebben een fijne klik met ze."

"Maar als je mensen in huis hebt dat minder klikt, of die niet werken dan laat de overheid je in de koude staan. Leefgeld ja maar daarvan kunnen ze niet bijdrage wat je aan energie alleen al meer kwijt bent en dan heb ik het niet over de mentale energie die het toch kost."

Gebruiker TWGNV61 zegt:

"Met enige verbazing lees ik dit stuk. Wij wonen in Noord-Drenthe en voelden ons zeer begaan met de Oekraïners. Wij wilden alleen niet zomaar iemand opvangen en hebben ons daarom eind maart opgegeven bij Takecarebnb. Na eindeloos wachten en een intakegesprek hebben we sinds eind mei een VOG en kunnen mensen worden geplaatst. Echter, niemand meldt zich. Wij wonen in een mooi dorp, met 2 basisscholen, een fysio, huisarts, veel natuur. Nee, niet in een grote stad, wel met goed OV. En we hebben prima fietsen."

"De directeur doet aan Randstadsdenken. Hoezo kun je iemand niet verplaatsen naar de andere kant van Nederland. Hoe ver is het nu helemaal? Zeker vanuit Oekraïens perspectief. Mensen zoeken een veilige plek. Dat in eerste instantie. Werk is hier ook. Veiligheid, daar ging het toch om? Maar iedereen vraagt naar: hoe kom ik in Amsterdam. De directeur zou juist moeten aangeven dat er meer is dan de Randstad. Kortom, wij denken er ernstig over om ons maar uit te schrijven."

