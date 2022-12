Dit vinden jullie van het verplichten van Paarse Vrijdag op scholen

"Eens. Normalisatie en representatie doen ertoe. Paarse vrijdag is geen dag voor homo's/lesbiennes/biseksuelen, maar is een dag waarop wordt benadrukt dat iedereen zichzelf kan en mag zijn; of je nu cis- of transgender bent, en of je nu valt op mannen, vrouwen, iets daar tussenin of iets daarbuiten. Een les die grote waarde heeft, juist voor kinderen."

"Paarse Vrijdag staat in het teken van tolerantie voor lhbt-ers. Maar dat zou juist polariserend kunnen werken, met heftige voor- en tegenstanders. Datzelfde zou gelden voor een specifieke dag over etnische integratie of over respect voor ouderen."



"Daarom stel ik voor dat Paarse Vrijdag veel breder wordt getrokken. Maak er een wereldwijde Integ Day van. Dat staat voor Integration Day, of nog liever Integrity Day. Integrity Day zou moeten gaan over preventie van egoïsme, misleiding, discriminatie, pesten, kwetsend gedrag en overlastgevend gedrag."



"Die dag zou ook in het teken moeten staan van normen en waarden, morele opvoeding, conflictbemiddeling, solidariteit, verzoening, wederzijds begrip, respect, bescheidenheid en verdraagzaamheid. Op die dag zou ook onderwijs over logisch redeneren gepromoot moeten worden. Inzicht in logica is namelijk noodzakelijk voor effectief overheidsbeleid en voor preventie van conflicten en haat."



"Integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt."