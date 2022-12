Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?

"Seksueel wangedrag is geen incident, het zit in onze cultuur", zei regeringssecretaris Mariëtte Hamer woensdag. Ze stelt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is in Nederland. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af: wat is seksueel wangedrag eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste seksueel getinte berichtjes.

De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties, maar het kan overal voorkomen waar mensen samen zijn. De Wet gelijke behandeling spreekt van seksuele intimidatie in het bijzonder "wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd". Een vergelijkbare term is ongewenste intimiteiten, wanneer uitingen door de 'ontvanger' als vervelend, hinderlijk, vernederend of bedreigend worden ervaren.

Wat is seksueel wangedrag?

Seksueel wangedrag, ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag genoemd, is een overkoepelende term waarmee al het seksueel ontoelaatbare en onwenselijke gedrag wordt aangeduid. Seksueel wangedrag staat niet als zodanig in het Wetboek van Strafrecht en is meer een informele parapluterm.

Bijna kwart van jonge vrouwen is slachtoffer