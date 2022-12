Dit vinden jullie van de 'treincoupés' voor dementerende ouderen

Anna19 zegt:



"Deze zomer diverse verpleeg huizen die een caravan neerzetten zodat bewoners de vakantie van weleer nog eens konden herbeleven. Dat werd positief ervaren. Ik vind dit ook een leuk initiatief, en werkt het niet zo dan heb je een leuk hoekje waar mensen even kunnen zitten.Al werkt het maar voor een aantal mensen, dan ist al winst"



Oroboros zegt:



"Hier kan ik vreselijk blij van worden. Duurzaam hergebruik voor een groep die vaak vergeten wordt. Hulde aan de NS. En dat ze er reclame mee maken? Goede initiatieven mogen van mij vol in het zonnetje."



La_Decima zegt:



"Dit herken ik van de coronaperiode. EenVandaag ging toen met een item naar een verzorgtehuis, waar ze inderdaad dit ding hadden staan. Mooi om te zien dat die oude dame in kwestie - haar dochter was er ook bij - daar zo van kon genieten. Als dit wat verlichting geeft, prima, vooral doen. De NS heeft zat oud materieel staan wat hiervoor gebruikt kan worden. Prima initiatief. 👍"



Cisky zegt:



"Als het werkt is het mooi. Het is eveneens een mooi initiatief om oude materialen te hergebruiken. Tegelijkertijd kan ik niet anders dan denken dat zulk nieuws in een tijd dat de NS niet erg positief in het nieuws komt meer gestoeld is op het kweken van goodwill bedacht door de NS marketing machine dan iets anders. Maar gelukkig kan dat mes aan twee kanten snijden, wanneer het zou werken."



Heleentje zegt:



"Wat een heel goed idee. Mijn oma is helaas al een tijd geleden overleden nadat zij vrij jong (70 jaar) Alzheimer had gekregen en daar jaren mee heeft geleefd. Zij reisde graag en veel met de trein en die trein gaf haar vrijheid. Zij had zo’n treincoupé in haar huis heel fijn gevonden."



