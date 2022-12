Dit vinden jullie van de koopkracht die dit en volgend jaar daalt

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de koopkracht die dit en volgend jaar met in totaal 4 procent daalt door inflatie.

Gebruiker Dustin_de_wind zegt:

"Koopkracht is op zichzelf natuurlijk geen graadmeter voor welzijn of geluk.



Aan de onderkant zullen er nu mensen zijn die moeite hebben om de meest basale aankopen te doen, terwijl in de hogere middenklasse en bovenklasse er hooguit wat minder luxe goederen en diensten worden gekocht.



Tegelijkertijd geven we generieke compensatie, wat niet nodig is aan de bovenkant, maar onvoldoende aan de onderkant. De helft kan zo onnodig doorgaan met maximaal consumeren, terwijl de grondstoffen steeds schaarser worden en het milieu verder belast wordt.



We leven in tijden van correctie, niet van crisis."

Gebruiker Patrick_Rooij zegt:

"En dan lees ik nu graag een gedegen toekomstvisie van onze leiders. Ik denk dat we best mogen stellen dat de fundering waar ons land op gebouwd is niet meer voldoet. Het wankelt aan alle kanten en renoveren is niet meer mogelijk.



Hoe mooi zou het zijn om het vanaf de basis aan te gaan pakken. Zorg voor je volk en laat het zich gezond en goed voelen en nee, met een premie van 200 in de maand en verplichte eigen risico zal het lichamelijk vast wat beter worden maar geestelijk absoluut niet. De energie, blijkbaar voldoet het nu niet. Kleinere energiecentrales gespreid over het land en ruim voldoende voor als iedereen elektrisch zou moeten rijden en hybride of elektrisch moet stoken.



Ik kan niet begrijpen dat men vanuit de regering wondjes blijft verbinden ipv helen en blijft dweilen ipv de kraan dicht draaien en dat ze al jaren niet insteken op positieve motivatie en zorgen voor een gelukkig en blij volk want uiteindelijk levert dat het meeste op."

Gebruiker Colina zegt:

"Ik ben nog steeds van mening dat duurzame energie sowieso los gekoppeld moet worden van de gasprijs. Dat zou enorm motiverend kunnen werken zodat er meer terug geleverd kan worden waar anderen van zouden kunnen profiteren. Daarnaast moet de overheid de regie nemen en de extreme winsten die de energieleveranciers maken moeten aan banden worden gelegd. Energie is een basisbehoefte en moet zo goedkoop mogelijk geleverd worden."

