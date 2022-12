Welke invloed hebben sociale media op de mentale gezondheid?

Steeds meer volwassen Nederlanders hebben een psychische aandoening. De stijging is vooral te zien onder jongvolwassenen en studenten. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je maandag af welke invloed sociale media hebben op deze toename.

Vrijwel alle tieners zitten op sociale media, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Omdat er weinig bekend is over de effecten van sociale media op de gezondheid van jongeren, heeft universitair hoofddocent algemene sociale wetenschappen Regina van den Eijnden met collega's in 2015 een grootschalig en langdurig onderzoek op touw gezet onder de naam Digital Youth.

Dit doet veel online zijn met nachtrust

Sociale media kunnen gemak, plezier en contact bieden, maar er wordt steeds meer bekend over de schaduwzijde. De grootste angsten van ouders rond sociale media zijn onder meer aantasting van het zelfbeeld, het oplopen van cognitieve achterstanden en slaapgebrek, blijkt uit onderzoek.

Een verminderde nachtrust kan bij jongeren mogelijk leiden tot psychische klachten als neerslachtigheid en een slechter concentratievermogen, meldt het Trimbos-instituut.

Van den Eijnden: "Hoeveel een jongere per dag op sociale media zit, lijkt geen invloed te hebben op de kwaliteit van slaap, maar wel op het tijdstip dat diegene gaat slapen. Symptomen van een socialemediaverslaving lijken echter wel tot een afname in de kwaliteit van slaap te leiden. Jongeren die deze symptomen hebben, vallen moeilijker in slaap, slapen slechter en liggen tussendoor langer wakker."

'Verslaafde' jongere is minder tevreden over eigen leven

"Kijk je naar de symptomen van socialemediaverslaving, dan zien we ook een duidelijk negatief effect op de tevredenheid over het eigen leven, oftewel het psychisch welbevinden. Daaronder vallen onder andere je zelfbeeld en je thuis voelen in je omgeving" concludeert Van den Eijnden.

Maar via sociale media hebben jongeren ook contact met klasgenoten, vrienden en familie. "Dat is positief. We weten dat de jeugd zich door het gebruik van sociale media zelfs iets tevredener voelt over vriendschappen, mits er geen sprake is van verslavingssymptomen."

'Het probleem is te groot om te wachten op erkenning'

Hoewel de apps een ongezond effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van jongeren, worden sociale media - tot frustratie van sommige experts, blijkt uit een artikel van het AD - niet erkend als verslaving in het psychiatrisch handboek. "De online platformen zijn relatief nieuw, waardoor de bevindingen nog beperkt zijn", legt hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Wiers uit.

Dat betekent volgens hem niet dat je niet hoeft op te passen met deze online platformen. Van den Eijnden vult aan: "De psychiatrische wereld herkent wel degelijk de gevaren en sluit niet uit dat problematisch gebruik van internet en sociale media ooit erkend worden als verslaving."