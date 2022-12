Dit vinden jullie van de lange wachtlijsten bij de ggz

"Voor de patiënt is het vreselijk. Door corona is het allen maar slechter geworden en de hulp is dus nu al helemaal ondermaats. Maanden achter elkaar contact via telefoon of videogesprek, herhaalrecepten te laat, e-mails weken later beantwoord, behandelaars in ziektewet en in nood vervangend iemand, die niets van je weet."