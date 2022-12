Dit vinden jullie van de haatmails die wij ontvangen

"Het is een droevige trend geworden. Bedreigingen, intimidatie aan het adres van o.a. journalisten. Dit terwijl zij toch een zeer belangrijke taak hebben binnen onze democratische rechtsstaat. Steeds meer zie je dat mensen hun zienswijze met intimidatie, bedreigingen, geweld proberen op te dringen."

"Dit moet echt maximaal worden bestreden. Niet alleen door de overheid, ook door u en mij, en door mensen die over de schreef gaan terecht te wijzen. Collectief. Dus niet door die enkeling die dat vaak moet bekopen met fysiek geweld of erger."

"Per saldo is dat gedrag een brevet van onvermogen en machteloosheid. Als je geen en/of onvoldoende goede argumenten hebt, je deze niet of nauwelijks op een fatsoenlijke wijze kunt overbrengen, verlaag je je maar tot intimidatie en bedreiging."