Kun je verkouden of ziek worden van airco?

Meerdere spelers van het Nederlands elftal kampen met verkoudheidsverschijnselen. Bondscoach Louis van Gaal gaf vrijdag aan dat dit mogelijk komt door de airco. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je daarom af of je verkouden of ziek kunt worden van airconditioning. Zo zit dat.

Of je verkouden kan worden door de airco is nooit wetenschappelijk bewezen. Volgens kno-arts Markus Oei is het lastig om dit te onderzoeken. "Verkoudheid is een virusinfectie en een virus kan op allerlei manieren worden overgedragen. Het is dus lastig om te achterhalen waar een verkoudheid precies vandaan komt."

Volgens huisarts Matthijs van der Poel kan airco of ventilatie niet meteen verkoudheid veroorzaken. "De klachten die je kan krijgen plaats ik niet onder de paraplu verkoudheid, maar onder neusklachten. Wie bijvoorbeeld een loopneus heeft, is niet altijd verkouden." Het belangrijkste onderscheid tussen verkoudheid en neusklachten is volgens Thuisarts.nl dat je verkouden wordt door een virus. Een loopneus kan een klacht zijn van het virus, maar het kan ook bestaan zonder dat je een virus hebt.

Er zijn mensen die klachten krijgen door de overgang van extreme hitte buiten naar een koele ruimte met airco of ventilatie, vertelt Van der Poel. "Bij mensen met gevoelige neusslijmvliezen kan de overgang van temperatuur nog wel eens zorgen voor geprikkelde luchtwegen. De bloedvaten in de neus zetten op waardoor de neus kan opzwellen." De klachten kunnen ook ontstaan doordat iemand de hele dag werkt in een ruimte met airco waar geen lucht van buiten binnenkomt, omdat de lucht dan erg droog is.

Verkoudheid of aandoening?

Om het onderscheid tussen een verkoudheid of een aandoening te kunnen maken, kun je letten op hoelang de verkoudheid blijft, vertelt Oei. "Als de klachten blijven nadat je je van de ene naar de andere locatie hebt verplaatst, spreken we van een verkoudheid. Heb je de klachten alleen in de buurt van de airco of ventilator, dan kan je last hebben van de genoemde 'neusklachten'." Toch kan alleen een professional de diagnose stellen. Ga bij twijfel dus altijd even bij een (huis)arts langs.

Verkoudheidsverschijnselen bij Nederlands elftal

Maar hoe zit het dan met het Nederlands elftal? Bas Scharwachter, verslaggever bij NU.nl, is aanwezig bij het WK in Qatar. Hij vertelt ook dat spelers niet direct ziek worden van de airco. Griep wordt namelijk veroorzaakt door een virus. Wel geeft hij aan dat je door een airco eerder ziek kunt worden. Ook dit komt door de droge lucht die een airco veroorzaakt. "Dat merk je in je weerstand. Je slijmvliezen, neus en mond beschermen je tegen virussen. Maar droge lucht tast de werking van de slijmvliezen aan."

"Ook verspreidt de airco lucht. En dat kán lucht zijn waar ziektes in zitten", aldus Scharwachter. In een groot stadion zoals in Qatar, maakt dat niet zo veel uit. Maar in een hotelkamer kan dit wel een probleem zijn. "Er is hier meer kans dat ziekmakende lucht wordt rond geblazen. En de lucht droogt sneller uit."