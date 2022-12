Dit vinden jullie van de vraag 'waar kom je nou écht vandaan?'

"Ik heb zelf in Duitsland gewoond en door mijn accent hoorden de Duitsers gelijk dat ik geen Duitser was. Dus ook ik kreeg geregeld die vraag. Met ik heb die nooit als discriminerend ervaren. Ik voelde me zeker anders, maar eerder speciaal. Soms maakte ze idd flauwe grapjes (het was in 2003 en ze waren nogal blij dat Nederland niet mee deed met het wk, of: waar zijn je klompen?), maar meestal was het oprechte interesse. Het beeld dat geschetst wordt in dit artikel herken ik dan ook totaal niet."



"Ik kan me wel voorstellen dat het anders is wanneer er over jouw soort veel negatieve stereotyperingen zijn en dat je daardoor gelijk wordt aangezien als dief, terrorist of luiaard."



"Maar ik denk dat de meeste mensen het goed bedoelen. We zijn nou eenmaal allemaal anders en dat roept nieuwsgierigheid op. Zie het als een gegeven. En stuur het gesprek bij indien nodig."