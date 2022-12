Praat mee over boeken

NU.nl kiest elke dag een onderwerp uit waarover jij met medelezers van gedachten kunt wisselen. Zo kun je uitgebreider over een onderwerp praten dan nu onder onze artikelen gebeurt. Het gaat altijd over een actueel thema. Vandaag kun je het hebben over boeken. Lees jij nog weleens een boek? Waarom wel of niet? En denk je dat het belangrijk is om te lezen?

De normale huisregels zijn wel van toepassing.

Kun je de reacties niet vinden? Klik boven in of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten. Of klik hier om direct naar de reacties te gaan.

Heb je dit artikel gevonden via Net binnen? Je kunt vergelijkbare stukken elke dag via het knopje NUjij onder in je app vinden!

Aanbevolen artikelen