Maken jongeren de stap van vapes naar sigaretten?

Eén van de redenen voor het afschaffen van de vape met een smaakje is omdat jongeren daardoor eerder overstappen op een normale sigaret. Waar de vape oorspronkelijk is bedoeld om te stoppen met roken, heeft deze in sommige gevallen juist een averechts effect.

Volgens Croes is de discussie over de e-sigaret dan ook complex. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de e-sigaret voor jongeren een opstapje is naar het roken van tabakssigaretten." Nu er wordt ingezet op het bereiken van een rookvrije generatie is dat een zorgelijke ontwikkeling. Maar er is ook een groep rokers die aangeven er baat bij te hebben omdat het het stoppen zou vergemakkelijken.