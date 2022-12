Dit vinden jullie van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar

"Ik ben zelf eens gevraagd voor een baan in Qatar. Ik heb het niet gedaan om hoe er daar met vrouwen wordt omgegaan. Daarnaast was het salaris niet bijzonder goed. Ik had de keuze."

'Carrière maken' in Qatar: zo belanden arbeidsmigranten in de Golfstaat

"Natuurlijk ben ik blij dat dat achter de rug is, maar laten wij niet zo hypocriet doen. In plaats van met de vinger te wijzen kunnen wij Qatar ook uitleggen hoe het de situatie het beste kan aanpakken, gezien wij daar ervaring mee hebben."

"Het is treurig, maar de thuissituatie is vaak zo slecht dat mensen - hoewel ze weten dat de omstandigheden zeer slecht zijn - heel graag naar dergelijke landen willen gaan om te werken. Ik ken een aantal personen in die situatie. Ik probeer ze altijd te ontmoedigen, maar het is een strohalm waarnaar ze grijpen om hun familie een beter bestaan te geven."