Welke energiebespaartips zijn nuttig?

Met in december misschien wel de hoogste energierekening ooit op komst, vroegen jullie je vandaag op ons reactieplatform NUjij af hoe je thuis energie kunt besparen. In dit artikel zetten we handige, door experts bekeken tips op een rij.

Stook overdag maximaal op 19 graden, zet de thermostaat 's avonds op 15 graden en verwarm ongebruikte kamers niet, zo luidt de nationale besparingsoproep.

NU.nl vroeg energie- en gedragsexperts eerder naar de effectiviteit van deze adviezen. Over de inhoud zijn de experts overwegend positief. Dit zijn alle bespaartips van de overheid:

Stook overdag maximaal op 19 graden.

Met elke graad lager bespaar je energie en dus geld.

Zet de verwarming uit in kamers waar je niet bent. Ook in slaapkamers.

Zet de thermostaat 's avonds en bij vertrek op 15 graden.

Douche niet langer dan vijf minuten.

Sluit 's avonds de gordijnen en nog meer kleine tips.

Top drie goed gekozen, maar te weinig aandacht voor stroombesparing

De top drie van bespaartips is volgens energie-expert Kees van der Leun van Common Futures goed gekozen, maar mist aandacht voor de besparing van elektriciteit. Ook stroomprijzen zijn momenteel hoog en in Nederland wordt ruim de helft van de elektriciteit 's winters nog in gascentrales opgewekt.

Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen vindt het goed dat korter douchen genoemd wordt. Hoeveel gas tijdens het douchen wordt verbruikt, wordt vaak onderschat. Wel benadrukt hij dat de maximumtemperatuur van 19 graden niet de belangrijkste bespaartip is. De op de site voorgerekende winst behaal je vooral door ongebruikte kamers niet te verwarmen. "Maar ik denk dat de meeste Nederlanders dat toch al niet deden."

Ook bij vertrek en 's avonds je verwarming lager zetten, is volgens Visser een relatief belangrijke bespaartip. Overigens denkt hij dat de meeste Nederlanders dit al doen.

Gesloten gordijnen, tochtstrips én een slimme meter

Volgens Kevin Priem, energiecoach en projectleider bij Eneco, zitten kosten vaak in kleine dingen waar je geen erg in hebt. "Denk aan openstaande tussendeuren of gordijnen die niet worden gesloten. En zorg ook dat die gordijnen niet zo lang zijn dat ze over de verwarming hangen, anders ben je buiten aan het verwarmen. Samen met het lager zetten van je thermostaat zijn dat de beste manieren om gas te besparen."

Wil je je elektriciteitsverbruik terugschroeven, dan helpt een slimme meter om inzicht te krijgen. "Je kunt daarop terugzien of je bijvoorbeeld veel stroom kwijt bent aan verlichting of koeling", legt Priem uit. "Energieslurpers, zoals een oude vriezer, kunnen duur uitpakken. Verder komt het ook hier aan op gedrag. Zet een apparaat helemaal uit als je hem niet gebruikt."

Qua energiebesparende producten werken tochtstrips en brievenbusborstels goed om warmte binnen te houden. Ook vertelde Puk van Meegeren van Milieu Centraal eerder aan NU.nl dat een waterbesparende douchekop zeker aan te raden is. Je verbruikt daar veel minder water mee en hij is heel makkelijk zelf te installeren.