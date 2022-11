Dit vinden jullie van open winkeldeuren

Gebruiker Jer01 zegt:

"Is ook een typisch Nederlands verschijnsel dat de deuren open moeten staan.

Een bordje met "Open" zou moeten volstaan.

Ook in de zomer wanneer de airco zijn werk doet."



Gebruiker Elske_Sluysmans zegt:

"Het valt me ook op dat winkels de temperatuur vaak nog niet hebben verlaagd. Thuis zijn wij allang gewemd aan 18 graden. Rondkopen in winkels met 20 of soms 21 graden is echt onaangenaam, zeker met een jas aan."



Gebruiker Matthew621 zegt:

"Het is natuurlijk flauwekul dat een dichte deur niet klantvriendelijk zou zijn, dat is puur economisch belang en daar valt eerlijkheidshalve wat voor te zeggen. Wanneer ik een dichte deur zie loop ik er ook sneller langs, maar dat kan middels borden voor de deur makkelijk worden opgelost. Ik denk dat iedereen begrip heeft voor een dichte deur van winkeliers, het is niet alleen milieuvriendelijk, maar wanneer de energierekening niet doorberekend hoeft te worden naar de klant ook nog eens klantvriendelijk."