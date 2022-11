Wordt de hiv-preventiepil PrEP vergoed?

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses blijft dalen, blijkt uit cijfers van de Stichting HIV Monitoring. Volgens de stichting duidt die daling op een goede werking van de preventiepil PrEP. "Een deel van de mensen die in het verleden met een vroege hiv-infectie in zorg zouden zijn gekomen, wordt nu adequaat door PrEP beschermd."

Mensen kunnen de PrEP-pillen slikken om te voorkomen dat ze met hiv besmet raken. Sinds 2019 kan een beperkte groep mannen het middel via een GGD ontvangen. De pillen worden sowieso niet vergoed, maar worden bij deelname aan de proef aangeboden tegen een tarief van 7,50 euro per maand.

Mensen die niet voor de PrEP-regeling bij een GGD terechtkunnen, kunnen het middel via de huisarts krijgen. Maar dat is wel een stuk duurder: wie PrEP via de huisarts krijgt, betaalt gemiddeld 30 tot 50 euro per dertig pillen uit eigen zak. Bijbehorende tests en driemaandelijkse check-ups gaan af van het eigen risico van de zorgverzekering.