Dit vinden jullie van het toenemende aantal agressieve patiënten in ziekenhuizen

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het toenemende aantal agressieve patiënten en bezoekers in ziekenhuizen.

Gebruiker Anton_Vink zegt:

"Dat is wel een beetje het beeld wat je tegenwoordig overal ziet, ook op sociale media. Er is steeds minder waardering/respect voor expertise. Men denkt het zelf ook wel te weten. Zie hoe mensen dachten over de mening van experts tijdens de coronapandemie. En mensen kunnen iemands standpunten niet meer los zien van de persoon zelf, zie de haat richting Van Ranst en Van Dissel, maar ook richting politici."



"Je kan het fundamenteel met iemand oneens zijn en het toch een aardige persoon vinden. Dat zou zeker moeten kunnen als het iemands professionele mening betreft zoals in het geval van medici, wetenschappers en politici. We lijken met z'n allen steeds verder af te glijden helaas."

Gebruiker Moxx zegt:

"We willen allemaal goede zorg op het moment dat we dat nodig hebben, maar intussen zorgt een deel van de mensen er mede voor dat er steeds minder zorgmedewerkers zijn."



"Er zullen vast redenen zijn dat mensen emotioneler reageren, maar wat er nu gebeurt, is dat agressie steeds goedgepraat wordt. Samen met het feit dat het niet of nauwelijks bestraft wordt, wordt agressief gedrag steeds normaler. We kunnen corona of meer kosten of stress de schuld niet blijven geven. Men heeft steeds minder respect voor mens en omgeving en er is nauwelijks sociale controle. Alles wordt weggezet in wij en zij. En volgens mij is dát de voedingsbodem voor agressie."

Gebruiker Anne_dR zegt:

"Herkenbaar. Ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis en merk dat patiënten en familie steeds meer eisen hebben. Ze moeten meteen een dokter spreken, men vindt dat er een CT-scan gemaakt moet worden, familie komt zonder overleg steeds buiten bezoektijd en houdt zich niet aan de regels. En zo kan ik nog wel even doorgaan."



"Ik hou, na bijna veertig jaar, nog steeds van mijn werk, want ik werk graag met mensen en zorg graag voor ze. Maar de woede en intimidatie waarmee ik vaker te kampen heb, werpt een donkere schaduw over mijn werk."

Gebruiker Tjamaarja zegt:

"De individualisering van de samenleving wordt heel vaak genoemd, niet alleen in deze context. Maar ik heb niet het gevoel dat dat we ons daardoor bewust worden van een ongewenste tendens en dat we daar dan verandering in brengen. Integendeel, het lijkt wel of mensen dan alleen maar meer gaan denken dat ze aan zichzelf moeten denken omdat anderen ook op zichzelf gericht zijn."



"En dat is jammer, want de samenleving is echt leuker als iedereen erbij hoort en elkaar waardeert."

Ook je licht laten schijnen over dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals zij geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.